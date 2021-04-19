Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице

Высылка российских дипломатов и заявления чешских властей о причастности России к взрыву во Врбетице — это недружественный шаг в отношениях между Москвой и Прагой. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны, произошедшему в 2014 году.

"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", — отметил Песков.

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