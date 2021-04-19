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Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице

В Кремле результаты расследования, касающегося взрыва склада боеприпасов, назвали недружественными и провокационными.

19 апреля 2021, 11:03
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Высылка российских дипломатов и заявления чешских властей о причастности России к взрыву во Врбетице — это недружественный шаг в отношениях между Москвой и Прагой. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны, произошедшему в 2014 году.

"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", отметил Песков.

МИД РФ: Обвинения Праги в адрес Москвы состряпаны на скорую руку

МИД РФ: Обвинения Праги в адрес Москвы состряпаны на скорую руку

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.


В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов

В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов

В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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