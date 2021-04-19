Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице
В Кремле результаты расследования, касающегося взрыва склада боеприпасов, назвали недружественными и провокационными.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Высылка российских дипломатов и заявления чешских властей о причастности России к взрыву во Врбетице — это недружественный шаг в отношениях между Москвой и Прагой. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что в Кремле не согласны с выводами Чехии о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны, произошедшему в 2014 году.
"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", — отметил Песков.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.
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