Песков подтвердил, что Путин обсуждал с Байденом попытку госпереворота в Белоруссии
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкция о покушении на его жизнь исходила из Вашингтона.
Фото © AP / ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора в общих словах обсуждал с лидером США Джо Байденом новости о том, что на президента Белоруссии Александра Лукашенко планировалась попытка покушения.
"Да, могу", — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, действительно ли данная тема поднималась в разговоре Путина с Байденом.
"Всю информацию, которую мы могли и хотели сообщить, мы сообщили. Не думаю, что здесь можно сослагательное наклонение употреблять. Очевидно, что планы обсуждались абсолютно конкретные, деструктивные. Это что с уверенностью можно сказать. И это говорит о большой опасности", — добавил Песков.
Напомним, ранее белорусский президент заявил, что санкцию на организацию покушения дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев, об этом рассказал глава КГБ Белоруссии. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.
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