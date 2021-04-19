Блогер Эдвард Бил во второй раз станет отцом и уже выбрал имя для будущего ребёнка
У него уже есть четырёхлетняя дочка, и Бил надеется, что на этот раз жена Диана родит ему мальчика.
Фото © LIFE
Блогер Эдвард Бил во второй раз станет отцом и уже выбрал имя для будущего отпрыска. Видео © LIFE
Блогер Эдвард Бил узнал, что во второй раз станет папой. Уже после избрания ему меры пресечения из-за ДТП в Москве жена сообщила будущему отцу, что забеременела.
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"Моя жена уже полтора месяца беременна. И никто не знал. Я сам не знал. Я лежал смотрел кино, и Диана заходит. Мне просто подарки оставляют подписчики. Она подложила коробку. Говорит, чтоб пошёл и забрал. А там конфеты и бумажка, где надо монеткой стирать. Я стираю, а там написано: "Я тебя люблю, ты скоро станешь папой". И я тогда удивился", — рассказал Лайфу блогер.
Блогер надеется, что у них родится сын, Бил планирует назвать его Оскар. Напомним, что пара уже воспитывает четырёхлетнюю дочку по имени Эмили. Как пояснил собеседник Лайфа, он старается выбирать необычные имена для своих детей, чтобы "не ассоциироваться с простотой".
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Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина – водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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