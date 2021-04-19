Блогер Эдвард Бил во второй раз станет отцом и уже выбрал имя для будущего ребёнка

Блогер Эдвард Бил узнал, что во второй раз станет папой. Уже после избрания ему меры пресечения из-за ДТП в Москве жена сообщила будущему отцу, что забеременела.

"Моя жена уже полтора месяца беременна. И никто не знал. Я сам не знал. Я лежал смотрел кино, и Диана заходит. Мне просто подарки оставляют подписчики. Она подложила коробку. Говорит, чтоб пошёл и забрал. А там конфеты и бумажка, где надо монеткой стирать. Я стираю, а там написано: "Я тебя люблю, ты скоро станешь папой". И я тогда удивился", — рассказал Лайфу блогер.