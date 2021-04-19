"Выясняли, не кошу ли я": Эдвард Бил рассказал Лайфу об итогах психиатрической экспертизы

Эдвард Бил рассказал Лайфу об успешном прохождении психиатрической экспертизы. Видео © LIFE

Психическая экспертиза не подтвердила у блогера Эдварда Била каких-либо отклонений, но за руль он больше не планирует садиться. Об этом 25-летний пранкер сообщил Лайфу.

По словам Била, специалисты подтвердили его адекватность, проверив, не пытается ли он "косить" под ненормального, пытаясь таким образом уйти от ответственности. Это была обязательная процедура.

Также Эдвард сообщил об улучшении состояния пострадавшей в ДТП Марии Артёмовой. Он и его представители уточняют самочувствие женщины каждые два дня.

"Она идёт на поправку. Очень скоро и очень быстро встанет на ноги. Там у неё аппарат Елизарова. Две операции, сейчас ещё одна будет, и уже была одна. Примирение сторон тоже будет. Мы сейчас подписываем определённые документы", — объяснил Бил.

В "примирение" включается компенсация всем пострадавшим в ДТП. Юристы в настоящее время знакомятся с бумагами. Блогер сообщил, что его лишат прав минимум на три года. Хотя сам он больше машину не собирается водить. Ещё пранкеру запретят заниматься съёмками определённых видео.

Блогер признался, что ему очень не хватало поддержки близких людей. По словам Била, публично или непублично ему помогли лишь жена и несколько товарищей. А остальные, в ком он был уверен, очень удивили. Но, как объяснил Эдвард, "друг познаётся в беде" — и он никого не собирается обвинять в чём-либо.

"Некоторые даже говорили другим, чтобы не вступать в это дело, не защищать меня. Блогеры говорили другим, которые хотели заступаться. И они прислушались", — рассказал Бил.

Сейчас блогер ничем не занимается. Эдвард признался, что ему очень тяжело сосредоточиться после ДТП. Бил пожаловался на свалившуюся волну хейта и подчеркнул, что пересмотрел свою жизнь. Бил заявил, что планирует менять направленность контента и больше не преследовать верхние строчки трендов YouTube. По словам блогера, он "слишком заигрался" и ему "пора образумиться".

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