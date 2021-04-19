"Турнир разрушит систему развития футбола": В РФС выступили против создания Суперлиги
Ранее с аналогичной позицией выступили в РПЛ, а также в ФИФА, УЕФА и в ряде европейских лиг.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Новая Суперлига, которую создали 12 топ-клубов, может полностью разрушить систему развития футбола, которая сложилась за долгие годы. Об этом говорится в заявлении президента РФС Александра Дюкова.
"РФС поддерживает позицию УЕФА, европейских федераций и лиг, болельщиков по всему миру, которые выступают против создания Суперлиги. Эта идея противоречит базовым ценностям не только футбольного, но и всего европейского сообщества. Новый турнир полностью разрушит сложившуюся за долгие годы устойчивую систему развития футбола, в основе которой равенство и интересы всех болельщиков и членов индустрии, поставит под удар перспективы сборных команд и их игроков, перечеркнёт многолетнюю работу УЕФА и ФИФА", — говорится в сообщении.
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Дюков также надеется, что клубы и лиги займут единую позицию в этом вопросе и не будут ставить под угрозу целостность соревнований.
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Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги, которая может стать альтернативой Лиги чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого.
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