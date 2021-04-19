"Остудить их проамериканский пыл": В Совфеде оценили реакцию Чехии на высылку из России дипломатов
По словам Владимира Джабарова, в Чехии наверняка думали, что Москва в ответ просто вышлет двух-трёх дипломатов, чтобы сохранить лицо. Но ответ оказался жёстче.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Россия не та страна, которая стерпит высылку своих дипломатов, впредь Москва будет отвечать в том же духе, что и накануне. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя реакцию чешского МИД, который счёл чрезмерным ответ РФ на высылку дипломатов.
"Россия не та держава, которая позволит, чтобы с ней так обращались. Мало того что все обвинения надуманные, причём с "бородой" 2014 года по делу, по которому проходят конкретные фирмы, которые владели складами. При чём тут мы вообще? Придумали историю с Петровым и Бошировым, это вообще смехота. Конечно, после этого такая резкая реакция. Если такое будет продолжаться, то Россия будет отвечать в том же духе. Это должны учесть и другие сателлиты США в Европе", — сказал он.
По словам Джабарова, в Чехии наверняка думали, что РФ в ответ просто вышлет двух-трёх дипломатов, чтобы сохранить лицо. Но ответ оказался жёстче. Сенатор отметил, что "мы не позволим никому так с нами разговаривать". И реакция призвана "остудить проамериканский пыл чешских властей".
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.
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