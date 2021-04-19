"Остудить их проамериканский пыл": В Совфеде оценили реакцию Чехии на высылку из России дипломатов

Россия не та страна, которая стерпит высылку своих дипломатов, впредь Москва будет отвечать в том же духе, что и накануне. Об этом в беседе с Лайфом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя реакцию чешского МИД, который счёл чрезмерным ответ РФ на высылку дипломатов .

"Россия не та держава, которая позволит, чтобы с ней так обращались. Мало того что все обвинения надуманные, причём с "бородой" 2014 года по делу, по которому проходят конкретные фирмы, которые владели складами. При чём тут мы вообще? Придумали историю с Петровым и Бошировым, это вообще смехота. Конечно, после этого такая резкая реакция. Если такое будет продолжаться, то Россия будет отвечать в том же духе. Это должны учесть и другие сателлиты США в Европе", — сказал он.