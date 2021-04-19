Жительница Челябинска заперла дома 40 кошек и ушла в глубокий запой на два месяца: половина животных погибла

Жительница Челябинска заперла дома 40 кошек и ушла в глубокий запой на два месяца. Видео © VK / "Типичный Челябинск"

Жительница Челябинска заперла в квартире 40 кошек, а сама ушла в длительный запой и не появлялась дома больше двух месяцев. В результате половина животных погибла, а выжившим пришлось питаться их останками, сообщает РИА "Новости".

Первыми неладное заподозрили соседи женщины, которые почувствовали неприятный запах. Со временем он усиливался, и оставаться равнодушным к этому просто не представлялось возможным. Хозяйку квартиры найти не могли, поэтому соседи пригласили её родственников и в их присутствии вскрыли дверь.

Представшая перед соседями и спасателями картина шокировала: заваленное мусором и грязью жильё было буквально усеяно кошками. Причём некоторые из них были уже мёртвые. Оказалось, что без еды и воды животные провели больше двух месяцев, после вскрытия дверей выжившие кинулись к лужам. Некоторые из них погибли в подъезде, не добежав до воды.

После этого кошек изъяли и отправили в частную клинику, но и туда живыми доехали не все. Сейчас выжившие проходят реабилитацию, некоторым требуется серьёзная ветеринарная помощь вплоть до удаления глаз. Хозяйку же нашли, однако в квартиру она возвращаться отказалась. Женщина находится в глубоком запое, а без её присутствия очищать жильё от мусора нельзя. Теперь зоозащитники настаивают на том, чтобы привлечь её к уголовной ответственности.

Похожий "кошачий концлагерь" обнаружили в прошлом году зоозащитники в Ленобласти. Оказалось, что женщина собирала пожертвования для приюта, однако сама тратила все деньги на выпивку.

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