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ФАС и Ростуризм разъяснят штрафы для гостиничного бизнеса за необоснованный рост цен

Ранее на фоне прекращения полётов в Турцию стоимость некоторых объектов размещения выросла более чем на 50%.

19 апреля 2021, 13:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба и Ростуризм готовят разъяснения о штрафах для владельцев гостиниц и отелей за необоснованное завышение цен. Об этом заявила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова во время совещания в Совфеде.

"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке. Чтобы это пресечь, мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях", — сказала она.

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Ранее Лайф сообщал, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала лета. В результате многие россияне решили пересмотреть свои планы на отпуск в пользу отечественных курортов. В связи с этим цены на отели в туристических зонах России резко поднялись. После этого соответствующие жалобы начали поступать в Федеральную антимонопольную службу.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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