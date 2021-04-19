ФАС и Ростуризм разъяснят штрафы для гостиничного бизнеса за необоснованный рост цен
Ранее на фоне прекращения полётов в Турцию стоимость некоторых объектов размещения выросла более чем на 50%.
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Федеральная антимонопольная служба и Ростуризм готовят разъяснения о штрафах для владельцев гостиниц и отелей за необоснованное завышение цен. Об этом заявила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова во время совещания в Совфеде.
"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке. Чтобы это пресечь, мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях", — сказала она.
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Ранее Лайф сообщал, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала лета. В результате многие россияне решили пересмотреть свои планы на отпуск в пользу отечественных курортов. В связи с этим цены на отели в туристических зонах России резко поднялись. После этого соответствующие жалобы начали поступать в Федеральную антимонопольную службу.
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