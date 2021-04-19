ФАС и Ростуризм разъяснят штрафы для гостиничного бизнеса за необоснованный рост цен

Федеральная антимонопольная служба и Ростуризм готовят разъяснения о штрафах для владельцев гостиниц и отелей за необоснованное завышение цен. Об этом заявила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова во время совещания в Совфеде.

"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее от туристов, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке. Чтобы это пресечь, мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях", — сказала она.