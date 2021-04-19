Под Калугой разъярённый клиент скинул африканскую проститутку с третьего этажа

Следственный комитет завёл уголовное дело против жителя Калужской области, который вытолкнул с третьего этажа проститутку. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошёл поздно вечером 16 апреля в городе Балабаново. Двое мужчин решили разнообразить вечер общением с девушками по вызову и пригласили к себе уроженок Кении и Нигерии. В процессе у одной пары возник конфликт, в ходе которого клиент потребовал половину суммы за оказанные услуги назад. Девушка разозлилась и швырнула деньги ему в лицо. Такое поведение не понравилось мужчине, он толкнул проститутку в грудь, в результате чего она выпала из окна.

Ночная бабочка упала с высоты третьего этажа, и клиенты решили пойти проверить, что с ней. Пока они спускались, пострадавшая самостоятельно встала и дошла до противоположной стороны дома. Позже её доставили в больницу с переломами.

Мужчина свою вину признал, однако отметил, что совершил преступление неумышленно.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке омоновцам пришлось вызволять проститутку из квартиры её клиента, потому что тот схватился за пистолет и грозился прострелить девушке ногу.

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