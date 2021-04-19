Глава УЕФА заявил, что футболисты из Суперлиги не смогут выступать на ЧМ и ЧЕ
Ранее топ-клубы объявили о создании Суперлиги, которая стартует в августе этого года.
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Союз европейских футбольных ассоциаций выступил с жёстким заявлением.
"Игроки, которые примут участие в матчах футбольной Суперлиги, не будут иметь возможности выступать за национальные команды на чемпионатах Европы и мира", — сказал Александер Чеферин на брифинге.
Напомним, что против создания Суперлиги выступила Российская премьер-лига. Также эту скандальную новость прокомментировали Лайфу Анатолий Бышовец, Дмитрий Булыкин и Кирилл Новиков.
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