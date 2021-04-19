Арбитр Вилков пожизненно отстранён от судейства

В Российском футбольном союзе подтвердили, что арбитр Михаил Волков пожизненно отстранён от футбола.

"Подтверждаю, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, он не будет обслуживать матчи РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Это моё решение", — приводит слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца издание "Чемпионат".

Также Хачатурянц отметил, что данное решение было принято в связи с утратой доверия.

Напомним, что Вилков был отстранён от судейства после матча 11-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" — "Рубин" (3:1). После длительной паузы он отработал игру 26-го тура "Локомотив" — "Ростов" (4:1), где вновь совершил ряд грубых ошибок.

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