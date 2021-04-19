"Гуляет с ними пьяный": Соседка рассказала о хозяине бойцовского пса, напавшего на маму с ребёнком

Владелец бойцовских псов, которые атаковали прохожих в московском районе Саларьево, часто выгуливает их в нетрезвом состоянии. Об этом соседка мужчины рассказала телеканалу "360".

Девушка уточнила, что проживает в том же ЖК, что и любитель бойцовских пород и алкоголя. Она рассказала, что регулярно видела мужчину гуляющим с псами в состоянии алкогольного опьянения, а также сообщила, что изначально один из его питомцев пытался накинуться на другую собаку, которую хозяйка спасла, взяв на руки. Затем пёс начал подпрыгивать и пытался достать до неё.

Напомним, что после этого собаки переключились на прогуливавшихся недалеко маму с ребёнком. Всё могло бы кончиться плохо, но к счастью им на помощь быстро пришли неравнодушные граждане, отогнав псов от семьи. Тогда животные рванули в другую сторону, где со своим питомцем гулял ещё один мужчина. Тот быстро среагировал и сумел отбиться от агрессивных четвероногих. Невозмутимый хозяин буйных псов при этом всё это время стоял чуть поодаль и просто наблюдал за происходящим.

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