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Аналитики рассказали про самые востребованные для российских работодателей навыки

Как выяснилось, общая грамотность ценится куда меньше, чем умения быть частью коллектива и работать в команде.

19 апреля 2021, 12:43

Фото © Pixabay

Найти работу и до пандемии было непросто, а во время бушующего коронавируса стало ещё сложнее. Какие навыки работодатели ценят больше всего, рассказал RT со ссылкой на исследования онлайн-университета digital-профессий Skypro.

Согласно его данным, наиболее ценным и востребованным навыком в России является умение работать в команде. Он требуется в каждой третьей вакансии (35%), а наиболее важно это умение для работодателей Калмыкии и Крыма.

На втором месте расположилось требование хорошо обращаться с компьютером, оно фигурирует в 32% всех вакансий. Однако в некоторых регионах уверенно лидирует умение продавать. Так происходит, например, в Москве (34%), Кабардино-Балкарии (38%), Дагестане (36%), Краснодарском (34%) и Пермском (34%) краях.

Стали известны вакансии с "космическими" зарплатами от полумиллиона рублей

Стали известны вакансии с "космическими" зарплатами от полумиллиона рублей

Также выяснилось, что общая грамотность и литературная речь интересует лишь четверть российских работодателей (25%). А замыкает топ-5 умение вести деловые переговоры (22%). Больше всего этот навык требуется в Перми (25%) и Волгограде (22%).

Ранее аналитики назвали не требующих диплом о высшем образовании работодателей.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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