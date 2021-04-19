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"Приплыл Славик": Отец с сыном застряли на уазике посреди реки под Геленджиком — видео

К счастью, на помощь подоспели местные лесозаготовители и вытянули машину тросом с помощью своего КрАЗа.

19 апреля 2021, 12:31

Фото © LIFE

Отец с сыном застряли на уазике посреди реки под Геленджиком. Видео © LIFE

В реке Пшаде под Геленджиком застрял УАЗ с мужчиной и его семилетним сыном. Мужчина с ребёнком до приезда спасателей смогли забраться на крышу внедорожника и ждали помощи там. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

На помощь попавшим в беду подоспели местные лесозаготовители и вытянули машину тросом с помощью своего КрАЗа. В результате инцидента никто не пострадал.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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