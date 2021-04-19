"Приплыл Славик": Отец с сыном застряли на уазике посреди реки под Геленджиком — видео
К счастью, на помощь подоспели местные лесозаготовители и вытянули машину тросом с помощью своего КрАЗа.
Фото © LIFE
Отец с сыном застряли на уазике посреди реки под Геленджиком. Видео © LIFE
В реке Пшаде под Геленджиком застрял УАЗ с мужчиной и его семилетним сыном. Мужчина с ребёнком до приезда спасателей смогли забраться на крышу внедорожника и ждали помощи там. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
На помощь попавшим в беду подоспели местные лесозаготовители и вытянули машину тросом с помощью своего КрАЗа. В результате инцидента никто не пострадал.
А недавно в Рязанской области группу из 27 сапсёрферов унесло течением во время сплава по реке Оке.
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