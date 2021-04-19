Юрист оценил шансы привлечь к уголовной ответственности парня, который купил погибшим в ДТП подросткам пиво

После смертельного ДТП с пятью подростками в Новочеркасске необходимо пересмотреть российское законодательство в части ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, юрист Виталий Бородин.

"Этот случай дал нам понять, что пора переходить с административной ответственности на уголовную, потому что только уголовное дело может заставить человека задуматься. Человек, грубо говоря, отправил детей на смертельное ДТП, напоил их и, самое главное, не понесёт никакой ответственности. Что такое штраф три тысячи? Это ничто", — заявил юрист.

По словам Бородина, родители погибших детей могут обратиться в Следственный комитет и суд и попробовать взыскать с молодого человека, купившего алкоголь подросткам, компенсацию морального ущерба. Тем более что подобные дела председатель СК Александр Бастрыкин берёт под личный контроль, добавил юрист.

"Если родители к нам обратятся, то мы готовы им помогать. Можно попробовать пересмотреть это дело как оставление в опасности, но надо понимать, какой был умысел у человека", — отметил собеседник Лайфа.

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