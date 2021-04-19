Политолог объяснил, почему России не стоит всерьёз реагировать на обвинения США в нарушении прав человека

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту США, а также западным политикам и деятелям культуры озаботиться судьбой Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена, а не беспокоиться о соблюдении прав человека в России. Почему Америка видит нарушения этих самых прав только там, где ей это удобно, Лайфу объяснил политолог Леонид Савин.

"У США обеспокоенность не только о нашей стране, но и о всех других, потому что это их инструмент вмешательства во внутренние дела. И это практикуется на протяжении 70 лет", — сказал он.

Савин также объясняет, что США действуют с каждой страной индивидуально, пытаясь найти чувствительные точки, и не сделала для России исключение, объявив, что в РФ самыми униженными и оскорблёнными являются свидетели Иеговы*.

"Для России они нашли свои ключевые точки. Например, в последнем отчёте о религиозных свободах там тоже фигурирует Россия, что якобы мы тут ущемляем религиозные свободы, и в первую очередь упоминают секту свидетелей Иеговы, которая запрещена как деструктивная организация. Ну и разные коррумпированные личности, которых они представляют как политическую оппозицию", — добавил эксперт.

Он также отметил, что для США защита прав человека — это ни разу не про гуманизм, а про инструменты политического давления.

"Права человека — это инструмент политического давления США, и этого не избежать. Они это политизируют, потому что это такая довольно абстрактная тема. Они сами нарушают у себя права многих социальных групп, но в то же время они точечно высматривают, где бы что найти в других странах, кого можно наказать и ввести санкции. Можно, конечно, реагировать асимметрично: несмотря на то, что они будут говорить о нарушении прав человека, делать свою работу", — заключил собеседник Лайфа.

Ранее Лайф писал об украинском политологе, который объяснил нежелание НАТО принимать страну в свои ряды. Он привёл в пример другие страны, которые попали в объединение относительно лёгким путём.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.

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