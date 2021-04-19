Дмитрий Шепелев раскрыл имя своего второго ребёнка
Не все поклонники телеведущего остались в восторге от сделанного им выбора.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Телеведущий Дмитрий Шепелев на радость фанатам наконец-то раскрыл имя своего ребёнка. Об этом пишет портал "Дни.ру".
Тихон, а именно так назвали малыша, родился ещё в марте. И уже тогда поклонники таланта телеведущего догадывались, что это мальчик, так как на выкладываемых родителями фотографиях было видно, что и одежду, и коляску для ребёнка выбирают мужских цветов — синего и чёрного.
А потом телеведущий решил устроить среди своих подписчиков конкурс: он попросил их угадать имя ребёнка, дав вводные, что в нём пять букв и ни одна из них не повторяется. Самым популярным вариантом ответа стало имя Мирон.
Несмотря на то что львиная доля фанатов телеведущего поздравила его и оценила выбор имени для сына, нашлись и те, кто его раскритиковал. Так, например, некоторые пользователи Сети написали следующее: "У меня кошку так звали", "А как сократить имя? Тиша? Мужчина — Тиша..."
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