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Дмитрий Шепелев раскрыл имя своего второго ребёнка

Не все поклонники телеведущего остались в восторге от сделанного им выбора.

19 апреля 2021, 12:39
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Телеведущий Дмитрий Шепелев на радость фанатам наконец-то раскрыл имя своего ребёнка. Об этом пишет портал "Дни.ру".

Тихон, а именно так назвали малыша, родился ещё в марте. И уже тогда поклонники таланта телеведущего догадывались, что это мальчик, так как на выкладываемых родителями фотографиях было видно, что и одежду, и коляску для ребёнка выбирают мужских цветов — синего и чёрного.

А потом телеведущий решил устроить среди своих подписчиков конкурс: он попросил их угадать имя ребёнка, дав вводные, что в нём пять букв и ни одна из них не повторяется. Самым популярным вариантом ответа стало имя Мирон.

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

"Добро пожаловать": Дмитрий Шепелев показал новорождённого сына

Несмотря на то что львиная доля фанатов телеведущего поздравила его и оценила выбор имени для сына, нашлись и те, кто его раскритиковал. Так, например, некоторые пользователи Сети написали следующее: "У меня кошку так звали", "А как сократить имя? Тиша? Мужчина — Тиша..."

Ранее Лайф писал о том, что отец Фриске упрекнул возлюбленную Шепелева после рождения ребёнка. Мужчина возмущён тем, что ему запрещают видеться со своим внуком.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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