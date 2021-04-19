Кремль подтвердил участие Путина в онлайн-саммите по климату
Глава государства изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества по борьбе с изменениями климата.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин 22 апреля примет участие в международном саммите лидеров стран по вопросам климата, который пройдёт в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — сообщили в Кремле.
"Не купился на прощупывание": Журналист из Норвегии восхитился "сицилианской защитой" Путина в разговоре с Байденом
Мероприятие состоится 22–23 апреля.
Напомним, Путина и лидера КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите пригласил президент США Джо Байден.
Кроме того, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
Выбор редакции
"Единая Россия" предложит Путину идею полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
Учёный предупредил россиян о грядущих новых опасностях
"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева
ФАС предложила открыть внешние туристические направления с низкой заболеваемостью ковидом
"Дурь абсолютная": Гузеева разнесла современную музыку, и под раздачу снова попала Валя Карнавал
Комментариев: 0