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Категорий: 18

Кремль подтвердил участие Путина в онлайн-саммите по климату

Глава государства изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества по борьбе с изменениями климата.

19 апреля 2021, 13:08
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин 22 апреля примет участие в международном саммите лидеров стран по вопросам климата, который пройдёт в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", — сообщили в Кремле.

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Мероприятие состоится 22–23 апреля.

Напомним, Путина и лидера КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите пригласил президент США Джо Байден.

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Кроме того, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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