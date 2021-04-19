В Бурятии пьяная компания избила 12-летнего мальчика, который заступился за дедушку

В Улан-Удэ двух мужчин и двух женщин обвинили в разбойном нападении на 12-летнего подростка. Пьяная компания избила мальчика после того, как он заступился за своего дедушку.

По данным следствия, соседи пенсионера регулярно вымогали у него деньги на алкоголь. Но приехавший в гости 12-летний внук запретил им приближаться к своему деду. В отместку за такое поведение пьяная компания жестоко избила мальчика.

"Они преградили школьнику путь, стали предъявлять претензии по поводу его недавних требований, после чего один из злоумышленников нанёс ребенку удар пустой бутылкой по голове. Когда мальчик упал, вся компания принялась наносить ему удары ногами и руками по голове и телу, после чего одна из соучастниц похитила у него из кармана одну тысячу рублей, ещё одна обвиняемая, угрожая убийством, пыталась выхватить телефон и снять кольцо с пальца, но не смогла, так как потерпевший с силой сжимал ладонь", — рассказали в региональном СУ СКР.

Мальчику удалось сбежать, он укрылся в одном из магазинов и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники задержали компанию. Теперь на них завели дело по статье "Разбой", решается вопрос об их аресте.

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