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"Подвиньте свои рожи киргизские": Девушки из Бурятии сняли, как на них напали агрессивные москвички

На инцидент уже отреагировало полпредство Бурятии в Москве.

16 апреля 2021, 09:31

Скриншот © Instagram / sara_rinchi. Фото © VK / Плохие новости

Пользовательница sara_rinchi поделилась в "Инстаграме" роликом, который вызывает удивление и недоумение. Девушка показала, как на неё с подругой напали из-за разреза глаз две "интеллигентные москвички". Женщины обзывали их чурками, заявляли, что те "явно не в Москве родились и привозят сюда заразу". А потом и вовсе дошло до рукоприкладства: агрессивная жительница столицы ударила одну из девушек по лицу.

"Подвиньте свои рожи киргизские". Именно с этой фразы началось наше утро

Sara_rinchi

Видео © Instagram / sara_rinchi

Начало конфликта на видео не попало, однако sara_rinchi рассказывает о нём так. Подруги сидели на скамейке, но тут появились местные жительницы, которые решили, что девушки с азиатской внешностью должны тут же освободить им место.

Фото © Instagram / sara_rinchi

Фото © Instagram / sara_rinchi

На инцидент уже отреагировал глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев. Он отметил, что связался с девушками и им будет оказана юридическая помощь, приводит его слова телеграм-канал ведомства.

Фото © Instagram / sara_rinchi, VK / Плохие новости

Фото © Instagram / sara_rinchi, VK / Плохие новости

Мы созвонились, обсудили ситуацию и варианты решения проблемы. Основное, что нас беспокоит, это то, что девушки постоянно проживают в этом подъезде, и наша задача — решить конфликт максимально корректно и без повторения подобного. Мы сейчас будем отрабатывать с юристом с привлечением участкового и разрешим этот инцидент

Игорь Зураев

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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