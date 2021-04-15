"Я не смогла ничего сделать": Манижа раскрыла, как в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам
Певица рассказала о страшных моментах из своей жизни и о том, как она боялась осуждения, несмотря на то что была жертвой.
29-летняя певица с таджикскими корнями Манижа, которая представит Россию на конкурсе Евровидение с песней Russian Woman, стала гостьей ютуб-шоу "Алёна, блин!". В интервью девушка коснулась нескольких болезненных моментов биографии. В 15 лет она поступила на первый курс РГГУ. И, когда стала ездить на учёбу в метро, неоднократно сталкивалась с домогательствами, но никак не могла себя защитить.
В час пик трогали моё тело, мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что я не смогла ничего сделать. Не смогла в этой толпе людей крикнуть или оттолкнуть от себя. Просто как заморозилась. <...> Потом я поняла, почему так сильно испугалась. Я вдруг испугалась осуждения других. Это до такой степени живёт в нашей голове: если ты скажешь, что тебя домогаются, то тебя за это будут ещё и осуждать. Мол, что ты юбку такую надела
"Потом это повторилось снова. И я ничего не сделала. Я так отвратительно себя чувствовала, потому что ни с кем не могла поделиться этим", — с болью призналась артистка. Только когда девушка стала старше и увидела примеры женщин, которые смогли за себя постоять, узнала про движение #MeToo, она обрела веру в себя. И, когда к ней снова начал приставать извращенец, Манижа дала ему отпор.
Я оттолкнула этого чувака и сказала: "Не смей трогать меня". И он так испугался, что все вокруг на него стали смотреть, что выбежал на следующей станции
Также девушка рассказала, как её семья покинула родину. Родители певицы сбежали в Россию от войны в Таджикистане, отказавшись от многих целей. Её мама была прекрасным дизайнером и мечтала работать в ООН. Отец был успешным врачом. Но потом всё оборвалось. Манижа пошла в детский сад, затем в школу в Москве. Одноклассники порой шутили на тему её национальности. К тому же у девочки были другие ценности, и она не тусовалась в подъездах со сверстниками, а занималась дома музыкой. А ещё она любила Евровидение, которое стало её мечтой.
Евровидение было с детства моей мечтой. На диване всей семьёй смотрели, обсуждали. Кстати, теперь, после того, как я поняла, что я еду, и после того, с чем я дальше столкнулась, я поняла, что я больше никого и никогда вообще не буду обсуждать
После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. Она призналась, что получает анонимные сообщения о том, что её "разрежут на кусочки", что она не должна ехать на конкурс или больше не сможет жить в России. Также певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову и на неё даже написали заявление в СК. Однако Манижа, которая стала послом доброй воли ООН по защите прав беженцев, не собирается отказываться от своей мечты.
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