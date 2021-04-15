"Я не смогла ничего сделать": Манижа раскрыла, как в 15 лет подверглась сексуальным домогательствам

В час пик трогали моё тело, мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что я не смогла ничего сделать. Не смогла в этой толпе людей крикнуть или оттолкнуть от себя. Просто как заморозилась. <...> Потом я поняла, почему так сильно испугалась. Я вдруг испугалась осуждения других. Это до такой степени живёт в нашей голове: если ты скажешь, что тебя домогаются, то тебя за это будут ещё и осуждать. Мол, что ты юбку такую надела

Манижа