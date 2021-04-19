Акция "Бессмертный полк" состоится 9 Мая в онлайн-формате
Но, если позволит эпидемиологическая ситуация, в городах России может пройти и традиционное шествие. Организаторы даже выбрали дату — 24 июня.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Акция "Бессмертный полк" в этом году состоится 9 Мая и пройдёт в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции в понедельник.
"Каждый субъект России получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своём строю всех своих земляков. Трансляция начнётся 9 Мая в 15:00 по местному времени", — проинформировала журналистов сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
Организаторы добавили, что планируют провести акцию "Бессмертный полк" повторно, в уже в традиционном формате. Если позволит эпидемиологическая ситуация, шествие может пройти 24 июня.
"Бессмертный полк" — общественная акция, которая впервые состоялась в Томске 9 Мая 2012 года. Её участники ежегодно в канун очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.
Напомним, что в 2020 году акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.
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