Киевский политолог объяснил, почему НАТО не принимает Украину

НАТО в 2018 году отказалось представить Украине план действий по членству и в дальнейшем руководствовалось формулой "проводите реформы, а дальше посмотрим". Об этом заявил киевский политолог Пётр Олещук.

В беседе с порталом "Дни.ру", он рассказал, что такой подход удобен для западных лидеров. Разговоры о реформах на Украине позволяют им не брать на себя какие-либо обязательства и дают НАТО возможность скрывать, что на его решение влияет третья сторона — Россия.

Олещук предположил, что официальное признание Незалежной сильно бы ударило по репутации альянса. Однако политолог убеждён, что в конечном счёте решение о вхождении Украины в состав НАТО будет принято.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса уделять больше внимания вопросам безопасности в Чёрном море и усиливать военное присутствие в регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение об этом будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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