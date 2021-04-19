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Шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня

Условие проведения мероприятия в очном формате — улучшение эпидемиологической ситуации в России.

19 апреля 2021, 13:26
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Офлайн-шествие "Бессмертного полка" в этом году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация, об этом заявили организаторы акции.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, — 24 июня",  заявила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса всероссийское шествие "Бессмертного полка" в 2020 году в привычном формате не проводилось, но была возможность почтить онлайн память воевавших родных. Также в прошлом году организаторы уже делились планами на 2021-й: шествие предлагали провести 9 Мая, если здоровью участников мероприятия ничего не будет угрожать.

"Бессмертный полк" в 2021 году может пройти и очно, и онлайн

"Бессмертный полк" в 2021 году может пройти и очно, и онлайн

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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