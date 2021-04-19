ФАС возбудила дело против Google из-за доминирующего положения YouTube

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Google LLC из-за доминирующего положения на рынке видеохостингов принадлежащего ей сервиса YouTube. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"Поводом к проведению расследования стало заявление региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге YouTube", — говорится в сообщении.

ФАС установила, что правила видеохостинга, связанные с блокировками аккаунтов, контентом и прочим, непрозрачные, непредсказуемые и необъективные, что приводит к удалению пользователей и блокировкам без предупреждений и обоснования. Антимонопольная служба полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках. В рамках дела ФАС намерена дать оценку действиям компании и их последствиям для пользователей.

Ранее ФАС завела дело на "Яндекс" за дискриминацию других поисковиков. Если факт применения нечестных приёмов подтвердится, то компании грозит оборотный штраф от суммы выручки. В "Яндексе" не согласились с обвинениями и заявили, что будут отстаивать свою позицию.

Авторы