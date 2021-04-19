Аналитики объяснили, укрепится ли рубль в ближайшую неделю

В данный момент негативный фон для рубля сильнее, чем позитивный. Аналитики связывают это с угрозой введения новых американских санкций, пишет РИА ФАН.

"Рубль опять ушёл в диапазон выше 76 за доллар. Скорее всего, так это всё и продолжится в ближайшее время. США отслеживают влияние уже принятых санкций на российский госдолг, как это повлияет на иностранных держателей. В целом все эти санкции плохи тем, что они в принципе делают из российских облигаций токсичный актив. И, скорее всего, выход иностранцев из этих активов будет продолжаться. И это будет создавать дополнительное давление на рубль, которому пока не суждено укрепляться", — считают аналитики.

Эксперты напомнили, что нефть, цены на которую влияют на рубль, торгуется в диапазоне 66 долларов за баррель после прорыва отметки в 65 долларов. Мировой спрос на чёрное золото вместе с экономикой стран восстанавливается, но пандемия не заканчивается — и ситуация в некоторых государствах, в частности в Индии, усложняется.

"Было ещё сообщение, что Гонконг приостановил авиасообщение с Индией, Пакистаном и Филиппинами. Кроме того, идёт информация, что хотят отменить Олимпиаду в Японии. Это может повлиять на рынок. Это будет сигнал, что пандемия от нас никуда не уходит. И, соответственно, это может быть негатив в моменте", — считают аналитики.

Поддержку нефти, по словам экспертов, оказывают безрезультатные переговоры с Ираном. Они прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов за лето.

Напомним, ранее стало известно о том, когда у рубля откроется "второе дыхание". Но для этого российской экономике придётся "привыкнуть" к международной обстановке и санкциям.

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