Басманный суд арестовал имущество и деньги экс-губернатора Белозерцева и фармацевтического короля Шпигеля

В Москве суд наложил арест на имущество и денежные средства экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованных ранее по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда столицы Ирина Софинская.

"Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте в размере около 230 миллионов рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте", — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что под арест попало имущество не только обвиняемых, но и их родственников. Сами подсудимые по решению суда находятся в СИЗО.

Авторы