Басманный суд арестовал имущество и деньги экс-губернатора Белозерцева и фармацевтического короля Шпигеля
Сами они с конца прошлого месяца находятся в СИЗО и являются главными фигурантами дела о взяточничестве.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
В Москве суд наложил арест на имущество и денежные средства экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля, арестованных ранее по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда столицы Ирина Софинская.
"Судом разрешено наложение ареста на деньги в разной валюте в размере около 230 миллионов рублей, 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов, изъятые в ходе обысков, и недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте", — цитирует её ТАСС.
Отмечается, что под арест попало имущество не только обвиняемых, но и их родственников. Сами подсудимые по решению суда находятся в СИЗО.
Фармацевтический король Шпигель согласился сотрудничать со следствием, но суд всё равно отказался отпустить его из-под ареста
Напомним, 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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