В Челябинске суд признал незаконным отказ возбудить дело после смерти Тесака в СИЗО

"Мы считаем, что это — единственное правильное решение. Мы этого добивались и указывали, что проверка не проведена в полном объёме. Включая все доводы — признаки насильственных действий. Также отсутствуют какие-либо исследования обстоятельств, при которых он был в Красноярском СИЗО. Не допрошены сокамерники и сотрудники. И мы считаем, что в ходе второй проверки следователю теперь придётся прислушаться к нашим доводам. Мы считаем, что имеются данные, что это была насильственная смерть", — заявил Михальчик.