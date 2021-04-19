В Челябинске суд признал незаконным отказ возбудить дело после смерти Тесака в СИЗО
Защита надеется, что теперь в СК прислушаются к её доводам и более предметно изучат обстоятельства этого дела.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Челябинский областной суд сегодня отменил решение Центрального районного суда, признавшего законным постановление следователя СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Постановление следователя признано необоснованным. Об этом Лайфу рассказал адвокат Тесака Алексей Михальчик.
Юрист поблагодарил суд за солидарность в проведении более повторной и детальной проверки, хотя решение принималось в рамках доводов и жалобы со стороны защиты.
"Мы считаем, что это — единственное правильное решение. Мы этого добивались и указывали, что проверка не проведена в полном объёме. Включая все доводы — признаки насильственных действий. Также отсутствуют какие-либо исследования обстоятельств, при которых он был в Красноярском СИЗО. Не допрошены сокамерники и сотрудники. И мы считаем, что в ходе второй проверки следователю теперь придётся прислушаться к нашим доводам. Мы считаем, что имеются данные, что это была насильственная смерть", — заявил Михальчик.
Как сообщал Лайф, Тесака нашли мёртвым утром 16 сентября 2020 года в СИЗО Челябинска. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники националиста потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное преступление. Зато были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы суицида".
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