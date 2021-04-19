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В Челябинске суд признал незаконным отказ возбудить дело после смерти Тесака в СИЗО

Защита надеется, что теперь в СК прислушаются к её доводам и более предметно изучат обстоятельства этого дела.

19 апреля 2021, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Челябинский областной суд сегодня отменил решение Центрального районного суда, признавшего законным постановление следователя СК об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Постановление следователя признано необоснованным. Об этом Лайфу рассказал адвокат Тесака Алексей Михальчик.

Юрист поблагодарил суд за солидарность в проведении более повторной и детальной проверки, хотя решение принималось в рамках доводов и жалобы со стороны защиты.

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"Мы считаем, что это — единственное правильное решение. Мы этого добивались и указывали, что проверка не проведена в полном объёме. Включая все доводы — признаки насильственных действий. Также отсутствуют какие-либо исследования обстоятельств, при которых он был в Красноярском СИЗО. Не допрошены сокамерники и сотрудники. И мы считаем, что в ходе второй проверки следователю теперь придётся прислушаться к нашим доводам. Мы считаем, что имеются данные, что это была насильственная смерть", — заявил Михальчик.

Как сообщал Лайф, Тесака нашли мёртвым утром 16 сентября 2020 года в СИЗО Челябинска. В изоляторе он находился временно — его этапировали из колонии в Москву. Родственники националиста потребовали возбудить уголовное дело, полагая, что его убили, но следователи не нашли на месте преступления признаков, указывающих на возможное преступление. Зато были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы суицида".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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