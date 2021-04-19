ФАС предложила открыть внешние туристические направления с низкой заболеваемостью ковидом

Федеральная антимонопольная служба России выступила с инициативой открыть внешние туристические направления с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Причём данное предложение касается наиболее доступных по цене стран и связано с тем, что в РФ наблюдается повышение цен на гостиничные услуги.

"Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией", — говорится на сайте ведомства.

В ФАС напомнили, что намерены проанализировать динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018–2021 годах. Этот анализ позволит определить, насколько наблюдаемый рост, связанный с сезонностью, пандемией ковида и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в докоронавирусный период. В ведомстве отметили, что цены на гостиничные услуги формируются рыночным способом в результате достижения баланса спроса и предложения и их рост может быть связан с сокращением возможностей для выездного туризма.

"ФАС России совместно с Ростуризмом приступила к разработке мер, направленных на пресечение возможных недобросовестных практик. Например, связанных с односторонней отменой брони номера или тура с целью его перепродажи по более высоким ценам в случае роста спроса", — сообщили в антимонопольной службе, уточнив, что данная сфера является конкурентной.

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