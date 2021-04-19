"Попытка заткнуть мне рот": Алексей Герман — младший раскрыл детали иска Союза кинематографистов

Российский режиссёр Алексей Герман — младший ознакомился с иском, который Союз кинематографистов Санкт-Петербурга подал в Таганский районный суд Москвы в конце марта. Поводом для разбирательства стал пост кинематографиста в "Фейсбуке", посвящённый состоянию Дома творчества, который числится за организацией, пишет газета "Петербургский дневник".

Герман заподозрил руководство Союза кинематографистов в том, что они якобы пытаются обанкротить пустующую с 2012 года здравницу. По его версии, "последние годы руководство Союза кинематографистов Петербурга преднамеренно пытается подвести под банкротство этот Дом". Причиной этому является то, что на содержание данного объекта ежегодно тратится порядка 11 миллионов рублей, тогда как здание уже не соответствует современным нормам пожарной и санитарно-эпидемической безопасности, сообщает издание.

Сам Герман убеждён, что Дом творчества далеко не в таком плачевном положении, как может показаться. О чём он и написал в "Фейсбуке". В ответ на такие заявления Союз кинематографистов требует от него извинений и 24 тысячи рублей для оплаты государственной пошлины. Режиссёр в ответ заявил, что извиняться не намерен, отметив, что у него есть доказательства, что Дом всё-таки не совсем пустует.

"Этот иск — просто попытка заткнуть мне рот, при этом Союз не ответил по существу ни на один заданный мной вопрос. Мне абсолютно неинтересна эта организация, но так вышло, что именно она владеет прекрасным наследием кинематографистов, которое должно и может приносить пользу ветеранам кино", — сказал он.

Ранее Лайф рассказывал, что Герман задумал снять фильм "Воздух", события в котором развернутся во времена Великой Отечественной войны. Драма будет посвящена истории первого отряда женщин-истребителей, которые оказались на фронте. Как заявил сам режиссёр, история должна получиться "более высокого качества", чем "Дюнкерк" Кристофера Нолана. Выход ленты запланирован на 2022 год.

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