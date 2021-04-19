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Россиянам объяснили, как пережить надвигающуюся "барическую яму"

Ранее синоптик предупредил, что она может повлиять и на здоровых людей, а не только на метеозависимых.

19 апреля 2021, 13:49
<p>Фото © ТАСС / Anthony Devlin / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/19664329/page/1/value/FA%2520Bobo/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FA Bobo</a> / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/19664329/page/1/value/PIXSELL/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PIXSELL</a> / <a href="https://www.tassphoto.com/ru/asset/link/14/19664329/page/1/value/PA%2520Images/isMultivalued/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PA Images</a> </p>

Фото © ТАСС / Anthony Devlin / FA Bobo / PIXSELL / PA Images

В Центральную Россию идёт балканский циклон, который станет причиной обильных дождей и прекратит аномально тёплую погоду. Ещё одним его последствием станет очень резкое падение атмосферного давления. О том, как справиться с "барической ямой", рассказала терапевт Галина Слободина в беседе с телеканалом "Звезда".

"Надо следить за своим давлением и за сахаром, чтобы эти перепады чувствовались меньше. Можно попить какие-то сосудистые препараты, например аскорутин", — пояснила Слободина.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "барическая яма" может повлиять и на самочувствие здоровых людей, а не только метеозависимых. Стоит напомнить, что показания барометров упадут сразу на 20 единиц.

"Погода станет скучной": Центральной части России предсказали затяжные дожди

"Погода станет скучной": Центральной части России предсказали затяжные дожди

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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