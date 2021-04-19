Россиянам объяснили, как пережить надвигающуюся "барическую яму"
Ранее синоптик предупредил, что она может повлиять и на здоровых людей, а не только на метеозависимых.
В Центральную Россию идёт балканский циклон, который станет причиной обильных дождей и прекратит аномально тёплую погоду. Ещё одним его последствием станет очень резкое падение атмосферного давления. О том, как справиться с "барической ямой", рассказала терапевт Галина Слободина в беседе с телеканалом "Звезда".
"Надо следить за своим давлением и за сахаром, чтобы эти перепады чувствовались меньше. Можно попить какие-то сосудистые препараты, например аскорутин", — пояснила Слободина.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что "барическая яма" может повлиять и на самочувствие здоровых людей, а не только метеозависимых. Стоит напомнить, что показания барометров упадут сразу на 20 единиц.
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