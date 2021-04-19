"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева

Требование Украины выслать из Киева старшего российского дипломата Евгения Черникова ведёт к напряженности в международных отношениях. Об этом в беседе с Лайфом депутат Госдумы РФ Евгений Марченко. При этом парламентарий отметил, что украинский консул Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге за дело.

"Я считаю, что, если они хотят таким образом в очередной раз создать виток напряжённости между Россией и Украиной, то это их большая ошибка. Украинский народ очень хорошо относится к России и то, что руководство их страны занимает абсолютно ошибочную, неправильную политическую позицию — пусть это будет на их совести. Идёт напряжение в районе Донбасса, и сейчас Украина делает шаги, которые не идут на нормализацию наших отношений", — прокомментировал ситуацию Лайфу Евгений Марченко.

Депутат добавил, что в Министерстве иностранных дел РФ работают специалисты высочайшего уровня, поэтому они успешно справятся со сложившейся ситуацией.

Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.

Замглавы МИД Незалежной Евгений Енин назвал действия России враждебными, а задержание Сосонюка — очередной провокацией в сторону Украины.

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