"Это их большая ошибка": В Госдуме оценили требование выслать старшего российского дипломата из Киева
По мнению депутата Евгения Марченко, Украина предпринимает действия, которые мешают нормализации отношений с Россией.
Фото © ТАСС/Ярослав Чингаев
Требование Украины выслать из Киева старшего российского дипломата Евгения Черникова ведёт к напряженности в международных отношениях. Об этом в беседе с Лайфом депутат Госдумы РФ Евгений Марченко. При этом парламентарий отметил, что украинский консул Александр Сосонюк был задержан сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге за дело.
"Я считаю, что, если они хотят таким образом в очередной раз создать виток напряжённости между Россией и Украиной, то это их большая ошибка. Украинский народ очень хорошо относится к России и то, что руководство их страны занимает абсолютно ошибочную, неправильную политическую позицию — пусть это будет на их совести. Идёт напряжение в районе Донбасса, и сейчас Украина делает шаги, которые не идут на нормализацию наших отношений", — прокомментировал ситуацию Лайфу Евгений Марченко.
Депутат добавил, что в Министерстве иностранных дел РФ работают специалисты высочайшего уровня, поэтому они успешно справятся со сложившейся ситуацией.
Напомним, что Украина потребовала выслать российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.
Замглавы МИД Незалежной Евгений Енин назвал действия России враждебными, а задержание Сосонюка — очередной провокацией в сторону Украины.
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