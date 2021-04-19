Солист "Иванушек" решился на сольную карьеру после разоблачения в шоу "Маска"
Кирилл Туриченко назвал проект настоящей музыкальной сказкой и рассказал, за кого теперь будет болеть.
Фото © Instagram / kirillturichenko
Участник группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, выступавший в образе носорога в треш-шоу "Маска", рассказал о переменах, на которые его толкнул проект. Артист даже не исключил начала сольной карьеры.
"Вот и закончилась моя маленькая история большого шоу "Маска". Это было невероятное путешествие! Настоящая музыкальная сказка, в которую я окунулся и прожил счастливую жизнь Носорожки, но с удовольствием жил бы ещё и ещё", — написал он в "Инстаграме".
Туриченко добавил, что шоу помогло ему вновь обрести утраченную уверенность в себе и с новыми силами взяться за подготовку сольного концерта. Также музыкант заявил, что обрёл на шоу нового друга, который выступает в образе Ламы, и теперь, после того как выбыл, будет болеть за него.
"Спасибо вам за внимание и время! Меня окрыляла ваша вера в меня — и хотелось творить и удивлять вас с каждым новым выпуском. Теперь я точно знаю, что очень многие ждут моего сольного концерта, и я уже работаю над этим!" — написал Кирилл слова благодарности своим фанатам.
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