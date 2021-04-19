"Мужчины ноющие и пьющие": Познер признался, что поддерживает матриархат, и назвал Россию женской страной
Журналист отметил, что ему непонятны народные поговорки вроде "Курица не птица, баба не человек", "Баба с возу — кобыле легче".
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что поддерживает матриархат. По его словам, женщины обладают рядом преимуществ перед мужчинами, потому что успевают вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом необыкновенно красивые и сильные. А вот мужчины "ноющие и пьющие". И среди них мало красивых.
"Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна", — сказал телеведущий в интервью журналистке Алёне Долецкой для ютуб-канала Masters of Taste.
Познер добавил, что ему непонятны народные поговорки вроде "Курица не птица, баба не человек", "Баба с возу — кобыле легче".
Ранее Лайф рассказывал, что Познер отказался признавать Пушкина русским поэтом. По его словам, до Александра Сергеевича литературный русский язык не был таким живым и отличался своей тяжеловесностью. В пример он привёл Державина и Жуковского.
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