Посылки на родину, жильё и отношения с полицией: вышла новая серия проекта "Урюк и клюква" о жизни мигрантов в РФ

На YouTube-канале "Урюк и клюква" вышла новая серия проекта о жизни мигрантов в России. В выпуске рассказывается о том, насколько дорого приезжим жить в нашей стране, пишет RT.

Герои фильма рассказали, что нередко практикуют аренду небольшого жилья на нескольких человек. Так, обычно семь-восемь мигрантов снимают двухкомнатную квартиру и платят по несколько тысяч рублей. Однако они признаются, что раньше могли не ограничиваться и 30 людьми на одно помещение.

Многие приезжие признались, что вместо денег предпочитают отправлять родным бытовую технику, одежду и прочие вещи, которые, казалось бы, проще купить. Ведь, по словам героев фильма, вторичный рынок товаров в странах ближнего зарубежья развит не так сильно, как в России, а новые вещи нередко плохого качества.

Питаются работающие гости России скромно, но и не самыми дешёвыми продуктами, заботясь о своём здоровье. Плов, различные каши и макароны, яйца и колбаса — самые ходовые товары, отмечают герои выпуска. Отдельно говорится в фильме и о положении мигрантов перед законом: достаточно дважды нарушить закон, чтобы у миграционной службы появились основания для выдворения их из страны. Поэтому многие из них пытаются давать полицейским взятки, если попались на нарушениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не хватает мигрантов. Количество гастарбайтеров-рабочих значительно сократилось за последний год, и сейчас их недостаточно для реализации амбициозных проектов.

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