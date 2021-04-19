Президент Кубы Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы компартии страны

Напомним, что генерал Рауль Кастро 16 апреля принял решение покинуть пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. На данном посту он провёл десять лет — с апреля 2011 года. Между тем политик отметил, что, пока жив, он "будет готов защищать родину, революцию и социализм".