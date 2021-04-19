Президент Кубы Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы компартии страны
Ранее брат Фиделя Кастро сложил с себя полномочия спустя десять лет на посту первого секретаря ЦК.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Коммунистическая партия Кубы избрала нового руководителя вместо ушедшего в отставку Рауля Кастро. Согласно решению VIII съезда партии, её возглавит президент страны Мигель Диас-Канель.
"Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы", — сообщается на страничке партии в "Твиттере".
Напомним, что генерал Рауль Кастро 16 апреля принял решение покинуть пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. На данном посту он провёл десять лет — с апреля 2011 года. Между тем политик отметил, что, пока жив, он "будет готов защищать родину, революцию и социализм".
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