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Президент Кубы Диас-Канель сменил Рауля Кастро на посту главы компартии страны

Ранее брат Фиделя Кастро сложил с себя полномочия спустя десять лет на посту первого секретаря ЦК.

19 апреля 2021, 14:41
<p>Фото © ТАСС / Никольский Алексей</p>

Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Коммунистическая партия Кубы избрала нового руководителя вместо ушедшего в отставку Рауля Кастро. Согласно решению VIII съезда партии, её возглавит президент страны Мигель Диас-Канель.

"Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарём ЦК Коммунистической партии Кубы", — сообщается на страничке партии в "Твиттере".

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Напомним, что генерал Рауль Кастро 16 апреля принял решение покинуть пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. На данном посту он провёл десять лет — с апреля 2011 года. Между тем политик отметил, что, пока жив, он "будет готов защищать родину, революцию и социализм".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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