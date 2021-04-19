"Великому Гэтсби" и не снилось: "великий Тищенко" из партии Зеленского устроил роскошную вечеринку в Киеве в разгар карантина

Вечеринка в стиле "Великого Гэтсби" на фоне локдауна в Киеве. Видео © "Страна.ua"

На Украине, где действует строгий локдаун, а статистика по смертности от коронавируса бьёт все рекорды, разгорается скандал вокруг вечеринки, которую устроил для своей молодой жены депутат от партии "Слуга народа", известный ресторатор Николай Тищенко. Праздник в стиле "Великого Гэтсби" проходил в ресторане киевского отеля Fairmont, что само по себе уже является нарушением: работа всего общепита в вечерние часы на Украине строго запрещена из-за коронавируса.

Снимать и фотографировать происходящее гостям было запрещено, однако в распоряжении украинского издания "Страна.ua" всё-таки оказалось видео от одного из свидетелей пира во время чумы. На кадрах можно оценить богатое убранство ресторана и щедро накрытый стол. Гостей встречали хостес в костюмах танцовщиц кабаре, была живая музыка и стол для казино. Сами гости тоже попали в кадр, однако масок на них не оказалось.

Жене 48-летнего Николая Тищенко Алле Барановской (справа) исполнилось 26 лет. Фото © Instagram / nikolaytyshchenko

Помощники депутата Тищенко заверили украинских журналистов, что празднование дня рождения его супруги проходило дома, в семейном кругу. Однако сотрудники СМИ предусмотрительно засняли машину нардепа возле отеля в то самое время, когда в нём проходила вечеринка.

Кстати, сама именинница, 26-летняя Алла Барановская, привыкшая выкладывать в Instagram каждый свой шаг, тоже попыталась сохранить торжество в тайне. Её сториз последние 24 часа посвящены исключительно поздравительным репостам.

Фото © Instagram / allabonya

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