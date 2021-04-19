Флойд Мейвезер шокировал фанатов новым имиджем
Звезда мирового бокса опубликовал фотографию в социальной сети, но его не сразу узнали поклонники.
Непобеждённый боксёр-профессионал Флойд Мейвезер выставил свою свежую фотографию в "Инстаграме", которая удивила всех фанатов бокса. Легендарный спортсмен отрастил волосы и бороду.
Фанаты, которые привыкли к его уже легендарной лысине, были просто шокированы:
- "Выглядишь классно!"
- "О боже!"
- "Я так рада, что ты отрастил волосы!"
- "Выглядишь круто, чемпион!"
- "Бро, я никогда не видел тебя с волосами!"
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