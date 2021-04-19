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Флойд Мейвезер шокировал фанатов новым имиджем

Звезда мирового бокса опубликовал фотографию в социальной сети, но его не сразу узнали поклонники.

19 апреля 2021, 14:53

Непобеждённый боксёр-профессионал Флойд Мейвезер выставил свою свежую фотографию в "Инстаграме", которая удивила всех фанатов бокса. Легендарный спортсмен отрастил волосы и бороду.

Фанаты, которые привыкли к его уже легендарной лысине, были просто шокированы:

  • "Выглядишь классно!"
  • "О боже!"
  • "Я так рада, что ты отрастил волосы!"
  • "Выглядишь круто, чемпион!"
  • "Бро, я никогда не видел тебя с волосами!"
Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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