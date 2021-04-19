"Быстрый убийца" МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем — видео

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота РФ в небе над Баренцевым морем перехватил самолёты базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и Р-8А "Посейдон" ВМС США. Об этом сообщил телеканал "Звезда" .

МиГ-31 — первый в СССР истребитель четвёртого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолётам и ПВО, что значительно увеличивает эффективность. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полёт 16 сентября 1975 года. За свою скорость истребитель прозвали "быстрым убийцей".