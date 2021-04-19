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"Быстрый убийца" МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем — видео

Нарушения государственной границы не зафиксировано. Российский истребитель успешно сопроводил "коллег".

19 апреля 2021, 15:10

МиГ-31 перехватил патрульные самолёты Норвегии и США над Баренцевым морем. Видео © Телеканал "Звезда"

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота РФ в небе над Баренцевым морем перехватил самолёты базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и Р-8А "Посейдон" ВМС США. Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Российский перехватчик, не нарушая международных правил, вынудил "коллег" сменить курс следования. Истребитель вернулся на аэродром базирования, успешно предотвратив нарушение госграницы.

МиГ-31 — первый в СССР истребитель четвёртого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолётам и ПВО, что значительно увеличивает эффективность. Прототип МиГ-31 совершил свой первый полёт 16 сентября 1975 года. За свою скорость истребитель прозвали "быстрым убийцей".

Российский МиГ-31 поднимался для перехвата самолёта-разведчика США вблизи Камчатки — видео

Российский МиГ-31 поднимался для перехвата самолёта-разведчика США вблизи Камчатки — видео

А недавно МиГ-31 сопроводил стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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