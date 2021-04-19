"Там не только коронавирус можно подхватить": Онищенко объяснил, почему россияне должны забыть про Турцию

Онищенко объяснил, почему россияне должны забыть про Турцию. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что пандемия коронавируса — не единственная причина, по которой россиянам следует воздержаться от отпуска в Турции в 2021 году. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По словам Онищенко, за полтора года без российских туристов и их денег уровень сервиса на турецких курортах снизился, поэтому отдыхать там стало просто небезопасно.

"Полтора года мы туда не ехали, деньги мы туда не везли, и гостиницы у них опустились, так они ещё и достаточного уровня турбизнеса сейчас не предоставят, и кроме коронавируса там можно ещё другое подхватить, можно гепатитом заболеть и так далее", — рассуждает он.

И тем не менее гость нового выпуска "Дайте сказать" призывает россиян обязательно позволить себе отдых в этом летнем сезоне, пусть и на российском побережье. После стрессового 2020 года очень многие граждане должны подтянуть своё здоровье и эмоциональный фон, говорит Онищенко. Но вакцинация — обязательное условие перед поездкой на юг.

"В этом году мы все должны максимально пропагандировать отдых, потому что целый год всё общество находилось в состоянии хронического стресса. И мы должны с вами сегодня пропагандировать для всех слоёв населения — от 18 и до горизонта, до заката, чтобы все, у кого состояние здоровья в данный момент позволяет, вакцинировались. А уж если привьёмся... Вот я, например, привитый. Да я хоть к чёрту на рога могу лететь!" — заключил собеседник Лайфа.

Полное интервью с Онищенко о заговоре фармкомпаний, медицине в Турции, необходимости вакцинации и прогнозе на 2021 год — смотрите здесь.

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