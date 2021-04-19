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Любительница селфи упала с моста возле Кремля — видео

По счастливой случайности рядом проезжали сотрудники МЧС, они остановились, чтобы помочь девушке.

19 апреля 2021, 15:35

Любительница селфи упала с Большого Каменного моста возле Кремля. Видео © Mash

Девушка упала с Большого Каменного моста в Москве. Как сообщает Mash, она пыталась сделать селфи и поскользнулась на парапете. Девушка оказалась в воде, но сотрудники МЧС сработали оперативно, бросили ей спасательный круг и вытащили.

"Подразделение пожарной охраны при следовании с вызова спасло девушку в районе Большого Каменного моста. Сотрудники ехали и просто увидели, что требуется помощь гражданке, спасли её и поехали дальше", — рассказали изданию "Подъём" в столичном ГУ МЧС России.

Хотели сделать красивое селфи: отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад — видео

Хотели сделать красивое селфи: отец с дочкой чудом спаслись, сорвавшись в водопад — видео

Ещё одно счастливое спасение из воды произошло сегодня под Геленджиком. В реке Пшаде застрял УАЗ, в котором находились водитель и его семилетний сын. Мужчина и ребёнок до приезда спасателей смогли забраться на крышу внедорожника и ждали помощи там. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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