Любительница селфи упала с моста возле Кремля — видео

Любительница селфи упала с Большого Каменного моста возле Кремля. Видео © Mash

Девушка упала с Большого Каменного моста в Москве. Как сообщает Mash, она пыталась сделать селфи и поскользнулась на парапете. Девушка оказалась в воде, но сотрудники МЧС сработали оперативно, бросили ей спасательный круг и вытащили.

"Подразделение пожарной охраны при следовании с вызова спасло девушку в районе Большого Каменного моста. Сотрудники ехали и просто увидели, что требуется помощь гражданке, спасли её и поехали дальше", — рассказали изданию "Подъём" в столичном ГУ МЧС России.

Ещё одно счастливое спасение из воды произошло сегодня под Геленджиком. В реке Пшаде застрял УАЗ, в котором находились водитель и его семилетний сын. Мужчина и ребёнок до приезда спасателей смогли забраться на крышу внедорожника и ждали помощи там. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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