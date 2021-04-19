Патрушев и Салливан обсудили подготовку к встрече президентов России и США
Представитель РФ подтвердил готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений двух стран.
Фото © ТАСС / Никольский Алексей
Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев и помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и её союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введён пакет антироссийских санкций", — сообщает пресс-служба СБ России.
При этом Патрушев подтвердил готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений РФ и США и международной безопасности. Он подчеркнул важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, а также необходимость взаимодействия Москвы и Вашингтона по ядерной проблеме Корейского полуострова и по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Также были затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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