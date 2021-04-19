Патрушев и Салливан обсудили подготовку к встрече президентов России и США

"Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и её союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введён пакет антироссийских санкций", — сообщает пресс-служба СБ России.

При этом Патрушев подтвердил готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений РФ и США и международной безопасности. Он подчеркнул важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, а также необходимость взаимодействия Москвы и Вашингтона по ядерной проблеме Корейского полуострова и по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Также были затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу.