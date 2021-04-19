Роскомнадзор предупредил СМИ и соцсети о миллионных штрафах за призывы к незаконным митингам

СМИ и интернет-платформам грозят крупные штрафы за призывы к участию в несанкционированных митингах. Такое предупреждение выпустил Роскомнадзор.

"Нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации интернет-площадками влечёт наложение административной ответственности в виде штрафа на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей", — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что при повторном нарушении сумма штрафа будет увеличиваться до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. В ведомстве напомнили о необходимости немедленного удаления материалов с призывами к участию в несанкционированных акциях.

Ранее Лайф сообщал, что МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Там отметили, что в условиях массового скопления людей повышается риск заражения ковидом. Кроме того, возможны провокации со стороны деструктивно настроенных лиц.

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