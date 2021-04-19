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СКР возбудил новые дела по фактам массовых обстрелов населённых пунктов Донбасса

В результате были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения.

19 апреля 2021, 16:15
<p>Фото © ТАСС / Спринчак Валентин</p>

Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

Российские следователи возбудили новые уголовные дела по фактам массовых обстрелов населённых пунктов Донбасса украинскими силовиками. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Согласно данным СК, из-за массированных обстрелов, проведённых украинской стороной вопреки достигнутому в 2020 году соглашению о прекращении огня, были повреждены или разрушены более 170 жилых домов и 25 объектов гражданского жизнеобеспечения.

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"Минирование украинскими военнослужащими участков местности, а также массированные обстрелы населённых пунктов, где нет никаких военных объектов, направлены на убийство либо причинение тяжкого вреда здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооружённом конфликте. Украинские силовики нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", — отметила Петренко.

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Возбуждены уголовные дела по статье "Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ".

Ранее Лайф писал о подорвавшемся на мине и получившем при этом тяжёлые ранения жителе ЛНР. По данным ополченцев, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими ВС Украины.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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