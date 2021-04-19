Глава МИД Украины предложил ЕС ввести против России ещё больше санкций

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил своим коллегам из Евросоюза новый план действий по "сдерживанию России", включающий новые секторальные санкции.

Ситуация на Украине, включая обострение обстановки в Донбассе, стала одной из главных тем прошедшей в понедельник плановой видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой по видеосвязи заслушали Кулебу.

"Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент — подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", — сообщил он в своём твиттере после неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран ЕС.

При этом ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на границе между Россией и Украиной "остаётся угрожающей и нестабильной" и, чтобы исправить это, РФ должна отвести свои войска.

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