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Глава МИД Украины предложил ЕС ввести против России ещё больше санкций

По его мнению, тех, которые действуют сейчас — персональных ограничений, — уже недостаточно.

19 апреля 2021, 16:01
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DmytroKuleba" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@DmytroKuleba</a></p>

Фото © Twitter / @DmytroKuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил своим коллегам из Евросоюза новый план действий по "сдерживанию России", включающий новые секторальные санкции.

Ситуация на Украине, включая обострение обстановки в Донбассе, стала одной из главных тем прошедшей в понедельник плановой видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой по видеосвязи заслушали Кулебу.

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"Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент — подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", — сообщил он в своём твиттере после неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран ЕС.

При этом ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на границе между Россией и Украиной "остаётся угрожающей и нестабильной" и, чтобы исправить это, РФ должна отвести свои войска.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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