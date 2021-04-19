Глава МИД Украины предложил ЕС ввести против России ещё больше санкций
По его мнению, тех, которые действуют сейчас — персональных ограничений, — уже недостаточно.
Фото © Twitter / @DmytroKuleba
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил своим коллегам из Евросоюза новый план действий по "сдерживанию России", включающий новые секторальные санкции.
Ситуация на Украине, включая обострение обстановки в Донбассе, стала одной из главных тем прошедшей в понедельник плановой видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой по видеосвязи заслушали Кулебу.
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"Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент — подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", — сообщил он в своём твиттере после неформальной видеоконференции с главами МИД 27 стран ЕС.
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При этом ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ситуация на границе между Россией и Украиной "остаётся угрожающей и нестабильной" и, чтобы исправить это, РФ должна отвести свои войска.
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