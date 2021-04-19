ВОЗ продлила режим глобального ЧС в сфере здравоохранения на три месяца

Всемирная организация здравоохранения продлила режим ЧС в глобальном здравоохранении на три месяца в связи с коронавирусной пандемией. Об этом сообщили в комитете ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

Его представители во время заседания подробно проанализировали ситуацию в мире. Мнение комитета поддержал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия CoViD-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", — объяснили в комитете ВОЗ.

Также там добавили, что рост заболеваемости ковидом продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пятую неделю подряд. За минувшую неделю коронавирусом в мире заразилось более 5,2 миллиона человек.

Напомним, ранее в ВОЗ назвали тревожной текущую ситуацию с ковидом в мире.

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