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Побочка карантина: китайцы изобрели силиконовый костюм для мужчин, которым стыдно даже надеть майку

Режим самоизоляции уже давно отменили, но его последствия тянутся до сих пор. Лишние килограммы ещё долго будут напоминать о месяцах, проведённых наедине с телевизором и вкусняшками. Но переживать не стоит, ведь теперь каждый может стать качком и для этого не надо даже ходить в спортзал.

19 апреля 2021, 15:31

Фото © AliExpress

Производители придумали шикарное и довольно смешное решение, благодаря которому каждый может выглядеть так, словно он провёл в тренажёрке не один год. Китайский интернет-магазин Taobao продаёт силиконовые костюмы для тела Smitzen, позволяя покупателям превращаться в культуристов, не вставая с дивана.

Этот вариант отлично подойдёт для тех, кто лучше будет ходить под толстым слоем резины, чем, наконец, займётся спортом.

Фото © AliExpress

Фото © AliExpress

Комплектация костюмов разная. Если вы хотите похвастаться мощной грудью или рельефным прессом, то остановитесь на накладке для верхней части тела. Если планируете носить шорты, то выбирайте только фейковые бёдра. Впрочем, можно купить и всё сразу. Правда, если в таком виде ходить долго, то скоро костюм может не понадобиться — похудеть получится очень быстро, пишет Daily Mail.

Фото © AliExpress

Фото © AliExpress

Нужно отметить, что ценники довольно приятные. В зависимости от размера и конфигурации цена варьируется от 9 до 50 тысяч рублей. Если взять цены на абонементы в какой-нибудь элитный фитнес-клуб, то купить костюм за пару десятков тысяч рублей будет не только быстрее, но и намного дешевле. Заказать можно, и не зная китайского, — на AliExpress тоже есть похожие товары.

Геймер установил очередную игру, не подозревая, что благодаря ей через полгода он станет качком

Геймер установил очередную игру, не подозревая, что благодаря ей через полгода он станет качком

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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