Побочка карантина: китайцы изобрели силиконовый костюм для мужчин, которым стыдно даже надеть майку

Производители придумали шикарное и довольно смешное решение, благодаря которому каждый может выглядеть так, словно он провёл в тренажёрке не один год. Китайский интернет-магазин Taobao продаёт силиконовые костюмы для тела Smitzen, позволяя покупателям превращаться в культуристов, не вставая с дивана.

Этот вариант отлично подойдёт для тех, кто лучше будет ходить под толстым слоем резины, чем, наконец, займётся спортом.