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Категорий: 18

Клиентка покатилась со смеху, увидев в соцсетях, что парикмахер сделал с её селфи в фотошопе

Когда парикмахер попросил героиню этого материала сделать селфи, которое он смог бы опубликовать в "Инстаграме", чтобы показать свою работу, она тут же согласилась. Но, лишь увидев свою "улучшенную" фотографию в профиле специалиста, поняла, что зря.

19 апреля 2021, 14:57

Кадры из видео © TikTok / spaghettileti6969

Пользовательница TikTok spaghettileti6969 недавно поняла, что, похоже, она совсем не такая красивая, как она привыкла думать. Пару недель назад девушка сходила в салон красоты и сделала новую причёску. Когда она уже была дома, ей написал парикмахер с просьбой скинуть ей селфи в новом образе. Не раздумывая красотка отправила фотографию и забыла об этом... до тех пор, пока не наткнулась на свой снимок в профиле горе-специалиста.

Кадры из видео © TikTok / spaghettileti6969

К профессиональным качествам мастера у spaghettileti6969 претензий быть не может, ведь её новая стрижка — просто мечта. Но, несмотря на это, девушка вряд ли к нему когда-нибудь придёт. Оказалось, когда тиктокерша отправила ему селфи, парикмахер так сильно отретушировал снимок, что, увидев итог, клиентка едва смогла узнать себя: тон кожи стал ровнее, брови ярче, губы больше, а едва заметные синяки под глазами просто пропали, пишет News.com.

Кадры из видео © TikTok / spaghettileti6969

Кадры из видео © TikTok / spaghettileti6969

Впрочем, блогерша относится к ситуации с юмором. Оба варианта селфи вместе с историей девушка опубликовала в своём TikTok-аккаунте. Ролик тут же стал вирусным — за пару дней его посмотрел почти миллион человек! В комментариях пользователи соцсети "оценили" навыки мастера фотошопа.

Ретушь-то хорошая, но сам факт, что он имел наглость отредактировать фото без разрешения... подруга, найди другого стилиста

satans.earlobe

Это ненормально. Нереалистично — и в этом нет никакой нужды. Ты прекрасная на первой фотографии!! 🥰 Не поощряй такое и просто найти нового парикмахера

sianxx2

Первое селфи было великолепным! Не могу поверить, что он его отредактировал, — так грубо! 😭

rhiansfitnessjourney

15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться

15 фото с настолько неумелым фотошопом, что над этими беднягами остаётся только смеяться

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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