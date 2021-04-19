"Дурь абсолютная": Гузеева разнесла современную музыку, и под раздачу снова попала Валя Карнавал

Известной 19-летней тиктокерше Вале Карнавал снова досталось от более взрослых коллег по цеху во время съёмок шоу "Тикток Талант" для канала "Пятница". Там блогерша вместе с Димой Биланом, Ларисой Гузеевой и звездой соцсетей Инной Судаковой оценивала популярных деятелей "Тиктока". И после ролика с парнем, который смастерил музыкальный инструмент из сантехнических труб и сыграл на них Моцарта, Гузеева выступила с критикой.

Видео © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

А зачем такое количество прекрасных инструментов, которое создало человечество? Чтобы что? Никакое не интересное звучание. Современное искусство? По мне — дурь абсолютная. У вас есть музыкальное образование? Да? Тогда дурью маетесь Лариса Гузеева

Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

На сторону музыканта Александра встала тиктокерша Валя Карнавал, которой уже доставалось за свободу мысли и бездарность от Ларисы Долиной. Девушка заявила, что у парня есть способности и фантазия, ведь он смог доказать, что даже из простых труб можно извлечь красивый звук. "Додуматься до того, чтобы создать инструмент абсолютно новый, которого нет на земле… Это очень круто!" — решила Валя Карнавал.

Фото © YouTube / Телеканал ПЯТНИЦА

Тиктокершу поддержала и ведущая Регина Тодоренко, которая отметила, что это просто современное искусство. Однако Дима Билан с девушками не согласился. Он заявил, что в качестве хобби занятие Александра вполне приемлемо, но ничего особенного, какого-то редкого таланта он не разглядел. "Я часто и много такого видел. Это здорово, правда, но чего-то сверхъестественного я не заметил", — признался певец.

Авторы