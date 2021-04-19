Девушка с самыми длинными волосами в мире отстригла их спустя 12 лет, и никто так не радовался каре

Впервые жительница Индии Ниланши Патель попала в Книгу рекордов Гиннесса в 2018 году как обладательница самых длинных волос среди подростков. Тогда локоны 16-летней девушки были длиной 170,5 см. Девушке пришлось ещё дважды подтверждать своё первенство. Последний раз, в июле 2020 года, её локоны достигли отметки в 200 см. Но в середине этого апреля индианка сделала короткую причёску, шокировав весь мир.

Мои волосы дали мне многое — из-за моих волос я известна как "реальная Рапунцель"... Теперь пришло время что-то изменить Ниланши Патель

Нилаши и её мама Каминибен. Фото © Guinness World Records

Готовясь распрощаться со статусом в Книге рекордов, Ниланши долго думала над тем, что делать с остриженными волосами. Было несколько вариантов: пожертвовать их, продать с аукциона или передать музею. Мама девушки Каминибен убедила её, что эти волосы были созданы для того, чтобы вдохновлять людей, так что будет правильно выставить их в музее. Так и было решено, а вместо Ниланши на благотворительность свои волосы отдала сама Каминибен.

Я в восторге от своей новой причёски. Я горда тем, что отправлю свои волосы в музей США — люди увидят их и вдохновятся. Правда, очень счастлива... Сегодня начинается моя новая жизнь, и, надеюсь, в будущем я побью ещё много рекордов Ниланши Патель

Фото © Guinness World Records

Ниланши начала отращивать свои волосы в шесть лет. Как рассказывает сама девушка, всё началось после неудачного похода к парикмахеру. Специалист сделал малышке такую ужасную стрижку, что она отказывалась ходить к парикмахерам. Её мама была не против решения дочери — женщина и сама не прочь походить с длинными волосами, пишут на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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